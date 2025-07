'Um assassinato na minha calçada': como é a cidade mais violenta do país

Mesmo com a violência, ela destaca os pontos positivos de Maranguape. "Tem muito lazer, religiosidade, é bem próxima de Fortaleza. Tirando a violência, é uma cidade linda. A violência é o ponto podre da cidade."

O que dizem as autoridades

Para a prefeitura de Maranguape, o levantamento é "injusto", já que considera apenas cidades com mais de cem mil habitantes. Segundo o Censo do IBGE de 2022, cerca de 5,8% dos municípios brasileiros têm população neste patamar. "Se considerássemos todas as cidades do Brasil, ou mesmo do estado do Ceará, Maranguape não lideraria", disse a prefeitura ao UOL.

A prefeitura reconhece a escalada de violência em Maranguape. "Não negamos que a situação é preocupante e que merece atenção das autoridades locais." A disputa entre facções rivais é, segundo a prefeitura, a principal responsável pela violência vista na cidade. As facções se dividem em regiões que não respeitam necessariamente a divisão territorial entre as cidades próximas, explica a gestão municipal.