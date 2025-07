Desenganada pelos médicos, ela virou chefe em hospital onde tratou leucemia

Ele chegou a sugerir o início de cuidados paliativos, mas Marina não aceitou e procurou uma segunda opinião. Então, iniciou um protocolo mais agressivo de quimioterapia. A leucemia entrou em remissão e nunca mais voltou.

Ainda em tratamento, Marina iniciou a faculdade de medicina e hoje é chefe do departamento de hematologia do Hospital do Câncer de Goiás, o mesmo onde se tratou. Ao UOL, ela conta sua história:

O ano era 2006. Eu tinha 18 anos e havia acabado de ingressar na faculdade de odontologia. No ano anterior, tinha sacrificado tudo para estudar e passar no vestibular. Abdiquei da minha vida, da minha juventude. E então, quando finalmente tive a aprovação, tive que parar tudo para me tratar.

Muitos pacientes oncológicos, principalmente mulheres, acreditam que o pior cenário frente a um diagnóstico de câncer é perder o cabelo. Para mim não foi. A pior parte foi parar a faculdade e me distanciar de todos que eu amava. Eu ficava restrita, isolada. Ainda assim, segui estudando as disciplinas teóricas à distância. Era o que me mantinha motivada.

Marina foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda refratária, resistente a medicamentos Imagem: Arquivo pessoal

Os primeiros sintomas da leucemia foram dores nas pernas, fraqueza e palidez. Um hemograma apontou anemia. Procurei vários médicos à época: ortopedista, neurologista, reumatologista. Nenhum deles descobriu o que era.