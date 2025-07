Juíza não teve estômago para ver vídeo de 61 socos, diz vítima de ex-atleta

Ela contou que o agora ex-namorado era ciumento e a destratava com frequência. "Ele me culpava pelas coisas que ele fazia e me tratava de uma maneira muito rude na frente de todo mundo. Isso nunca foi um segredo. Mas eu não pensava que isso poderia acontecer, um atentado contra a minha vida".

A vítima disse estar decepcionada e que, durante a agressão no elevador, Igor falou que a mataria. "Ele disse que eu ia morrer e começou a me bater. Eu não apaguei, mas também não estava consciente o suficiente para me lembrar o que ele falou naquele momento".

Agora, ela afirma querer distância de Igor e aconselhou outras mulheres que sofrem violência a ficarem atentas. "É não deixar de ficar em alerta e, em qualquer sinal, ir embora e não voltar mais".

Entenda o caso

Juliana sofreu diversas fraturas no rosto em decorrência da agressão. A vítima quebrou ossos de maxilar, bochecha, boca, nariz, além de machucar um dos olhos.

Ela tem tido dificuldades para comer e respirar e precisará passar por uma cirurgia, mas só quando os edemas diminuírem. Amigos e familiares fizeram uma vaquinha para ajudar no tratamento da vítima. A meta da campanha é alcançar R$ 70 mil. Até a publicação desta reportagem, mais de R$ 60 mil já foram doados por mais de 1.400 pessoas.