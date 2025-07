Poze, Rennan, Bokão: como Justiça tratou MCs acusados de apologia ao crime

Renan fora denunciado por associação ao tráfico de drogas por, supostamente, atuar como olheiro (...) o que, no dia a dia de uma favela, é comum e se faz necessário para a proteção dos seus amigos e familiares

Defesa de Rennan da Penha, em pedido de habeas corpus em 2023

O que decidiu a Justiça. O STJ foi contrário à decisão da Justiça do Rio e absolveu Rennan. Em decisão mais recente, o ministro Rogerio Schietti Cruz alegou, entre outras coisas, que policiais do Complexo da Penha disseram não saber do suposto envolvimento do músico com o tráfico, e que a testemunha ouvida pela polícia no início recuou das declarações diante de Justiça.

MC Poze do Rodo acusado de 'disseminar narcocultura'

MC foi acusado de apologia ao crime e de ter ligações com o Comando Vermelho. Marlon Brendon, o MC Poze do Rodo, 26, foi preso temporariamente no fim de maio. Na ocasião, a Polícia Civil divulgou um vídeo em que afirmava combater a "narcocultura". Foi a primeira vez em que o termo, usado na América Latina para definir a cultura patrocinada pelo tráfico de drogas, foi usado em acusações que miram artistas no Brasil.

Processo corre sob segredo de Justiça. Com base em declarações públicas de autoridades, a reportagem reuniu trechos do que afirmaram acusação, defesa e juiz do caso.

O que diz a acusação. À época da prisão de Poze, a Polícia Civil disse, em nota, que o artista compunha músicas com "clara apologia" ao tráfico, e que realizava shows "exclusivamente em áreas dominadas pelo CV, com a presença ostensiva de traficantes armados". Sua prisão seria um "recado" para "todos aqueles que romantizam e ajudam a disseminar a narcocultura". Em entrevista ao UOL, o governador do Rio Cláudio Castro (PL) repetiu o uso do termo.