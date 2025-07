Som e droga: Defesa e PM têm versões diferentes sobre cantor baleado em SP

Irmão de João Igor foi preso e o cantor também recebeu voz de prisão, mas, segundo a defesa, ambos já foram liberados. A PM alega que o irmão do cantor estava com "substância com características semelhantes à maconha" na mochila, versão que a defesa também nega. A defesa dos dois afirmou que as detenções são "violentas, absurdas e descabidas".

João Igor e o irmão não portavam absolutamente nada. Não podemos normalizar episódios de violência em abordagens policiais, especialmente quando envolvem cidadãos desarmados em espaços públicos com enorme circulação de pedestres.

Aline Sousa, advogada, em nota

Os dois responderão por quatro crimes, segundo a polícia. São eles: resistência, lesão corporal decorrente de intervenção policial, lesão corporal e localização/apreensão de objeto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um PM ficou com a mão ferida na ação e passou por atendimento médico na UPA da Lapa.

Igor passou por cirurgia na madrugada de hoje, segundo a família. Ele foi atingido duas vezes de raspão na perna e uma na mão. O estado de saúde dele é estável, informou a advogada. Ao UOL, a Santa Casa de Misericórdia informou que ele recebeu os primeiros atendimentos médicos no local, mas não quis prosseguir com o atendimento e deixou a unidade de saúde ontem.

Entenda caso

Igor foi atingido no braço e na perna por um PM no Terminal Rodoviário da Barra Funda. O agente estava fardado e havia terminado o turno de serviço quando entrou em confronto com João Igor e o irmão do cantor, informou a Polícia Militar.