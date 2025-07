DJ leva mata-leão de guardas antes de se apresentar em BH; veja vídeo

Acusação de racismo

DJ diz que, primeiramente, foi abordado enquanto estava com a namorada no estacionamento. "Eles chegaram numa abordagem truculenta, com todas as armas apontadas para mim, e falaram: 'Está usando droga aí'. Eu respondi que não, que estava no banheiro e iria subir ao palco em seguida", conta.

Os guardas mandaram ele colocar a mão na cabeça, mas ele se negou e correu em direção à produção para pedir ajuda. Ele afirma que ninguém interveio na abordagem. "Minha namorada até questionou aos guardas se eles só queriam me abordar porque eu sou preto. Ela, uma mulher branca, colocou a mão na cabeça, mas eles não abordaram, mesmo tendo guarda feminina", diz.

Levei um tapa na boca e fingi que desmaiei para pararem de apertar meu pescoço, lembra DJ. "De tanto que estava apertado, eu não conseguia mais falar. Não os empurrei, nem xinguei. Não usei nenhuma forma de agressão física contra eles", afirma.

Defesa diz que vai acionar a Corregedoria da Guarda Municipal e o MP-MG sobre o caso. O advogado Gilberto Silva também questiona o encaminhamento, pela Polícia Civil, ao Juizado Especial Criminal, para crimes de menor potencial ofensivo. "Entendemos que houve crime de racismo. Na delegacia, nem encontraram nenhum entorpecente com ele, como haviam acusado", argumenta.