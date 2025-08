Empresária é morta dias após terminar casamento por descobrir traição em SC

Uma empresária foi encontrada morta na própria casa depois de terminar o casamento por descobrir supostas traições do companheiro na cidade de Penha (SC). Principal suspeito do crime, o ex-marido foi preso preventivamente.

O que aconteceu

O corpo de Rosemary Martins, 59, foi encontrado por uma vizinha na última terça-feira. Uma das filhas da empresária tentou falar com a mãe por telefone. Sem conseguir, contatou a vizinha e pediu que ela fosse até a residência da mãe. Ao chegar no local, a vizinha encontrou Rosemary morta. As informações são da Polícia Civil de Santa Catarina.

Empresária já havia morrido há pelo menos dois dias. A investigação acredita que, por causa das condições em que o corpo estava, Rosemary havia sido assassinada a facadas no domingo, último dia em que se comunicou com a filha. A polícia aguarda resultado do laudo para confirmar a informação.