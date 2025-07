Dentista morto após prisão por embriaguez sofria do coração e não bebeu

Um laudo da Polícia Científica de Santa Catarina indicou que o dentista Cezar Maurício Ferreira morreu por problemas cardíacos e descartou o consumo de álcool. Ferreira foi encontrado morto na prisão no dia 19 de julho, após agentes da PM supostamente confundirem infarto com sinais de embriaguez ao volante.

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, afirmou que o dentista não pediu atendimento médico ao ser conduzido à delegacia da cidade de São José. A família de Ferreira diz que a emergência médica era óbvia.

O que aconteceu

Laudo apontou morte em decorrência de "cardiopatia hipertrófica". A investigação diz que o dentista não havia ingerido bebida alcoólica no dia 18 de julho, quando se envolveu no acidente de trânsito, sem feridos, que resultou em sua prisão. Ferreira foi achado morto no dia seguinte dentro de uma cela da delegacia. A família afirma que ele era cardiopata e já havia feito cirurgia para colocar um marca-passo no coração.