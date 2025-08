Juiz que matou ciclista diz que só bebeu duas cervejas e nega embriaguez

Juiz teria parado o carro perto do ponto de descarga de um supermercado no bairro Jardim Presidente. Em seguida, a mulher sentou no colo, o magistrado acelerou o veículo e atropelou a ciclista. A investigação já analisou imagens do circuito de segurança da região e confirmou que a mulher estava no colo do magistrado momentos antes do atropelamento.

Thais sofreu traumatismo craniano e foi internada na Santa Casa de Araçatuba. Ela foi submetida a duas cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Ciclista trabalhava como auxiliar de cozinha e estava a caminho do trabalho no momento do acidente. O irmão da vítima, William de Andrade, pediu por justiça. "Enquanto a minha irmã estava indo trabalhar, ele estava voltando de uma casa noturna. É revoltante porque uma pessoa que passa horas bebendo e vai dirigir assume o risco de matar. Ele tem de responder pelo crime", disse ele em entrevista ao Estadão.

Fernando Augusto foi preso em flagrante, mas liberado após pagar fiança de R$ 40 mil. O juiz vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A família da vítima quer que ele responda por homicídio doloso, ou seja, quando tem a intenção de matar.

O UOL não conseguiu contato com a defesa do juiz. Em nota divulgada ao Estadão na semana passada, Fernando disse lamentar a morte de Thaís e alegou não poder dar entrevistas porque o caso está sob segredo de justiça.

Quem é o juiz?

Fernando Júnior fez carreira como juiz da 1.ª Vara Cível de Araçatuba. Ele trabalhou no local até se aposentar, em 15 de agosto de 2019.