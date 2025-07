Suspeito de matar mãe após dívidas é transferido de presídio na Grande BH

Em sua primeira versão, Campos disse que discutiu com a mãe no dia anterior ao crime. Como ela não tinha respondido às mensagens, no dia seguinte ele volrou à cidade para falar com a mãe. Ao chegar em casa, se deparou com tudo arrumado e o carro na garagem. Os óculos, o celular e as chaves dela, porém, haviam sumido.

O filho relatou à PM ter feito contato com hospitais e IML, mas sem sucesso. Ele também disse ter pedido as imagens das câmeras de segurança de vizinhos, que mostraram dois carros suspeitos parados em frente à casa, na quinta. Apesar disso, não teria sido possível identificar as placas dos carros e quem entrou e saiu dos veículos.

Campos ainda acessou o WhatsApp da mãe, que estava conectado a um notebook. Ele disse, no entanto, não ter encontrado nada suspeito. No entanto, segundo a polícia, o servidor público mudou a versão e confessou o assassinato.