Quem é o pastor que diz ter tirado mais de 5.000 traficantes do crime

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Barros afirma que já realizou mais de 5.000 conversões nestes moldes. O afastamento das atividades criminosas é justificado pela mudança no estilo de vida da pessoa convertida, que irá buscar um novo caminho na igreja. A iniciação religiosa costuma ser um motivo aceito pelos superiores quando um integrante solicita a saída de uma facção. Segundo o pastor, o Bonde dos 13, por exemplo, indica que "a saída é a igreja" —ou o caixão.

'Desligamentos' são compartilhados nas redes sociais

Em seus perfis nas redes sociais, Barros publica alguns dos "desligamentos". No Facebook, o perfil do projeto Paz no Acre tem mais de 5,5 mil seguidores. No perfil do Instagram, que tem pouco mais de 4,5 mil seguidores, Barros tem um destaque voltado ao projeto, em que divulga diversos "desligamentos".

Enquanto alguns encontros são realizados na igreja, a maioria acontece em casas comuns. O pastor afirma que pede permissão aos envolvidos para divulgar as gravações, e nem todos concordam, já que as consequências podem ser negativas. "Alguns perderam empregos, outros a família nem sabia que o cara era do crime, e foi um choque", disse à Folha. Assista abaixo alguns "desligamentos" realizados pelo pastor: