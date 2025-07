SC diz que milionários no Universidade Gratuita são 'erros de digitação'

Governo catarinense diz que foi aos endereços de 18 alunos considerados milionários e constatou incongruências. "Nenhum dos 18 estudantes são portadores daqueles valores apontados. Foram identificadas falhas na digitalização dos dados patrimoniais enviados pelos próprios alunos", alegou a secretaria, em nota.

O UOL questiona se todas as 1.260 matrículas com possíveis fraudes patrimoniais de valor milionário se tratam de erros de digitação. Havendo manifestação, este texto será atualizado.

O TCE-SC diz que as inconsistências "demonstram graves falhas no controle por parte dos envolvidos na execução do programa". Ao UOL, o órgão relata que o apontado pela secretaria corrobora com o trabalho do tribunal e que mesmo que não se confirmem as suspeitas, falta controle no processo de admissão para o programa — que permitiu a entrada de pessoas que apresentaram documentos com erros. Ao todo mais de 16 mil matrículas foram consideradas suspeitas pelo tribunal.

Quando o aluno informa que tem patrimônio de R$ 800 milhões, R$ 200 milhões e recebe a bolsa, isso claramente mostra que não há um controle que deveria ser minimamente feito pela secretaria. Esse aluno, ainda que tenha sido erro de digitação, poderia ter sido chamado para explicar e ele poderia ter corrigido e recebido a bolsa com as informações corretas.

Sidney Antônio Tavares Júnior, diretor-geral do Tribunal de Contas de Santa Catarina

Os processos sobre o assunto seguem seu trâmite no TCE/SC, sob sigilo, e, ao final, será buscada a responsabilização por eventuais irregularidades comprovadas, tanto de pessoas que possam ter burlado as regras intencionalmente para acessar a política pública, quanto de agentes públicos ou integrantes de instituições de ensino que não tenham cumprido com a obrigação legal de controle dos dados e informações. O Tribunal também ressalta que repudia o vazamento de dados pessoais sensíveis e não compactua com a desinformação e com a manipulação de informações.

Tribunal de Contas de Santa Catarina, em nota