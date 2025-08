Acidente entre ônibus de SP e caminhão deixa dois mortos na serra do RS

Duas pessoas morreram hoje após um acidente entre um ônibus e um caminhão em Caxias do Sul, na serra do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Acidente envolveu ônibus de excursão e caminhão. Por volta das 5h, o caminhão seguia sentido Caxias do Sul, na altura do quilômetro 82 da RS 122, quando tombou sobre a rodovia e invadiu a pista contrária, atingindo o ônibus de frente. A causa do acidente ainda é desconhecida.

Duas pessoas morreram. De acordo com o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar do estado, os motoristas dos veículos morreram. Eles não tiveram os nomes divulgados, mas o condutor do ônibus tinha 30 anos.