'WhatsApp anuncia o próximo a morrer': como agem as facções em Maranguape

Para a prefeitura de Maranguape, o levantamento do Anuário é "injusto", já que considera apenas cidades com mais de cem mil habitantes. Segundo o Censo do IBGE de 2022, cerca de 5,8% dos municípios brasileiros têm população neste patamar. "Se considerássemos todas as cidades do Brasil, ou mesmo do estado do Ceará, Maranguape não lideraria", disse a prefeitura ao UOL.

A prefeitura reconhece a escalada de violência em Maranguape. "Não negamos que a situação é preocupante e que merece atenção das autoridades locais." A disputa entre facções rivais é, segundo a prefeitura, a principal responsável pela violência vista na cidade.

Na luta contra as facções, temos um pouco mais de dificuldade. Somos um município praticamente colado com Fortaleza, Maracanaú e Caucaia [essas duas últimas também aparecem no top 10 de violência do Anuário]. A circulação dessas facções vai além do território do município, e a gente não consegue ter uma efetividade [no combate]. Prefeitura de Maranguape, ao UOL

A localização e a geografia fazem de Maranguape uma região conveniente para a atuação das facções, conforme a prefeitura. "A cidade tem um ambiente propício para fugas ou como esconderijo por ter uma serra vasta." A "aglomeração" de membros de facção dificulta a atuação das autoridades. "Eles vivem eternamente em guerra", diz a prefeitura.