Ela perdeu a mãe aos 6 e segue pistas em cartas para saber mais sobre ela

As lembranças que a dentista e empresária Ana Luiza Rocha, 25, tem da mãe não são muito nítidas. "Eu me lembro muito pouco dela. Mas ela era uma pessoa calma, de muita paz. Era muito tranquilo estar com ela", contou ao UOL.

Ela me acordava muito cedo, porque ia para o trabalho e já me levava para a creche, e eu ia dormindo deitada no colo dela. E eu me lembro muito do dia que ela faleceu. De o meu pai me buscar para contar, e de vê-la já pronta para o velório.

Ana Luiza Rocha