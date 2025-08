Escola católica e professor deverão indenizar vítima de assédio no Rio

Na sentença, o magistrado justificou a quantia maior para a instituição por ter sido omissa, já que tomou conhecimento das denúncias em 2018, mas só levou o caso à polícia e demitiu o professor dois anos depois, após a repercussão na imprensa.

"Impõe-se também a responsabilização da primeira ré, instituição de ensino Colégio Santo Inácio, tanto pela atuação do professor Fábio Ferreira Barroso (segundo réu) como preposto do estabelecimento, quanto pela omissão e demora na apuração dos fatos, conforme evidenciado nos depoimentos (...), que não garantiram o devido acolhimento e tratamento às reclamações da autora. Tal omissão configura falha grave no dever institucional de apurar e coibir condutas inadequadas e prejudiciais à integridade psíquica da aluna", escreveu Moura Brito.

A vítima, que pediu anonimato, alegou que o episódio não foi um fato isolado, mas parte de um padrão de condutas inadequadas, que incluíam piadas de duplo sentido, comentários sobre sua aparência, convites particulares e beijos no pescoço, que geraram profundo constrangimento e abalo emocional.

Para a advogada Luísa Fernandes, que defende a ex-aluna, a sentença pode ser pedagógica apesar de não amenizar as sequelas deixadas em sua cliente.

"A decisão representa uma importante mudança de tratamento para casos que, antes, sequer chegariam ao Judiciário. Essa jovem, enfim, teve sua dor ouvida, ainda que não exista condenação capaz de realmente reparar o que ela sofreu", pondera Luísa Fernandes.

Outro lado

Ruyz Alcântara Filho, advogado do professor Fábio Ferreira Barroso, defende a inocência do seu cliente e informa que interpôs recurso visando à reforma integral da decisão, junto com seu sócio Matheus Ferreira.