Idosa morre em incêndio na maior favela sobre palafitas do país

Uma idosa, de 64 anos, morreu no incêndio que atingiu a Comunidade São Sebastião, em Santos, litoral de São Paulo. Ela chegou a ser resgatada de casa pelos bombeiros, mas decidiu voltar para pegar seus pertences, mesmo com o fogo já se espalhando.

O que aconteceu

O incêndio começou, nesta sexta-feira (1), por volta das 7h40. O fogo se espalhou rapidamente pela comunidade, que faz parte do complexo do Dique da Vila Gilda, a maior favela sobre palafitas do Brasil. A Defesa Civil contabilizou mais de 100 moradias incendiadas.

As palafitas são feitas de estacas de madeira e são utilizadas para sustentar moradias construídas sobre a água.