Mulher nua em colo de juiz diz que tentou assumir direção antes de acidente

No depoimento, Fernando disse que a mulher que estava com ele no carro seria uma "amiga". Segundo a ocorrência policial, a mulher estaria seminua no colo do juiz, o que teria provocado o acidente que resultou na morte de Thaís.

Juiz também disse que momentos antes do acidente olhou para os dois lados e não teria visto a ciclista. Ele ainda alegou fazer uso de medicamentos controlados por estar em tratamento contra depressão.

Relembre o caso

O juiz aposentado Fernando Rodrigues Júnior foi preso no dia 24 deste mês após atropelar a ciclista Thaís Bonatti. Na ocasião, ele voltava de uma casa noturna na companhia de uma mulher seminua, segundo informações do boletim de ocorrência feito no dia do acidente.

Thais Bonatti, de 33 anos, foi atropelada pela caminhonete de um juiz aposentado que estava embriagado e acompanhado de uma mulher nua Imagem: Reprodução/Redes Social

O homem tinha sinais de embriaguez atestados por um médico, mas negou que estivesse bêbado. Testemunhas que falaram com a polícia também confirmaram que o homem consumiu bebidas alcoólicas dentro da casa noturna, assim como políciais que atenderam à ocorrência. Em depoimento à polícia, ele afirmou que tinha tomado duas cervejas antes de sair da casa noturna.