'Pessoas são como você': brasileira viraliza mostrando igreja negra nos EUA

A publicitária de 27 anos lembrou que sentiu o ambiente muito acolhedor e familiar. "O que mais me chamou atenção foi a alegria e a liberdade que as pessoas têm para adorar a Deus lá. Dá pra sentir uma leveza, uma presença boa." Ela conheceu a igreja pelas redes sociais e decidiu visitar. "Estava pesquisando sobre igrejas em Chicago e achei eles. Foi a melhor escolha."

O vídeo da experiência, que sua irmã, Sáh Oliveira, hesitou em postar, foi publicado no Instagram com uma edição simples e legendas curtas e viralizou em pouco tempo.

Gravei, editei, mas fiquei na dúvida se devia publicar, com receio de que o vídeo tivesse um impacto diferente do que eu esperava. Até que decidi postar. Meu objetivo era fazer com que as pessoas pretas que me acompanham sentissem o que vivi naquele dia. Aquilo renovou a minha autoestima.

Sáh Oliveira

Sah conta que, junto com o carinho, vieram também críticas. Teve gente dizendo que "isso é excluir pessoas" ou que "todos somos iguais". Mas, segundo ela, quem comenta desse jeito, na maioria das vezes, não conhece a história, a essência do vídeo ou o motivo de essa cultura existir.

A cultura das igrejas negras nos Estados Unidos tem raízes profundas. Durante o período da escravização, a igreja era, muitas vezes, o único espaço seguro e confiável para a população preta. Sah argumenta que, naquele período, esse reduto de segurança para pessoas pretas "era a igreja da comunidade negra, o único lugar onde podiam vestir sua melhor roupa, seu melhor chapéu e se expressar livremente por meio da dança e da música."

Ela entende que, desde sempre, especialmente para pessoas pretas, a fé muitas vezes é "a única forma de revigorar as forças e seguir enfrentando os dias pesados."