PMs que confundiram doença cardíaca com embriaguez não erraram, diz polícia

Campos reitera que ficou comprovado que a justificativa de "odor etílico" apresentada pelos PMs foi "desmentida". Por esse motivo, o advogado classificou a coletiva de hoje como uma "narrativa superficial, na tentativa de justificar o injustificável: a prisão e a morte de um inocente, cuja reputação não será assassinada".

Defesa também disse que ainda não teve acesso aos relatórios da polícia, e que espera analisar os autos para decidir como prosseguir. "No fim, a escolha é simples: ou as autoridades agem para salvar a sociedade de futuras tragédias, ou agem para salvar agentes públicos das consequências de seus erros. As duas coisas não podem coexistir em um Estado que se pretende sério e seguro para seus cidadãos".

Polícia anuncia novo protocolo

Na coletiva de hoje, a PCSC também disse que vai adotar um novo protocolo para evitar que casos como o de Cézar voltem a ocorrer. "Nosso objetivo é, se existir a suspeita de inconsistência no diálogo, buscarmos um atendimento médico de urgência e emergência para essa pessoa e verificar se não há uma confusão entre sintomas de problemas de saúde com problemas de eventual prática de embriaguez ao volante", declarou o delegado-geral Ulisses Gabriel.

As novas medidas também deverão incluir contato de emergência no perfil dos cidadãos catarinenses. Esse contato ficará disponível nos sistemas dos agentes de segurança pública do estado para ser usado em caso de necessidade.