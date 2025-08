Simba Safari reabre sem meia-entrada para idoso; Procon já tem reclamações

No site oficial, o Simba Safari afirma que a meia-entrada, no valor de R$ 49,90, é exclusiva para pessoa com Deficiência (PCD), acompanhantes de PCD, professores da rede pública e privada do Estado e estudantes com Carteira de Identificação Estudantil (CIE) válida e padronizada. O ingresso inteira custa entre R$ 89,90 e R$ 99,90, a depender da data.

Crianças precisam apresentar carteirinha de estudante

Pais também afirmam que crianças maiores de 4 anos estão pagando ingresso inteira, mesmo em idade escolar e apresentando RG ou certidão de nascimento. No Simba, apenas crianças até 3 anos, 11 meses e 30 dias não pagam. A partir de 4 anos, só pagam meia-entrada se tiverem a CIE.

"Depois de duas horas de viagem, com uma criança de apenas 5 anos, fomos barrados na entrada por conta da ausência de uma carteirinha de estudante", escreveu uma mãe no perfil da atração.

"Eu e minha família estávamos nos programando para ir, mas quando entrei no site de compras de ingressos e me deparei com isso, cancelei tudo. Iriamos gastar, só de ingresso, R$ 800", disse outra pessoa.