Altar digital: como religiosos usam as redes e somam milhões de seguidores

No candomblé, essa ocupação digital também exige cuidados. Ìyálorisa Omilade, mãe de santo e ativista, transformou seu perfil, com mais de 44 mil seguidores, em um espaço de acolhimento e afirmação identitária. "A ideia de levar o terreiro para as redes sociais não surgiu por vaidade, mas por necessidade", explica.

A partir de reflexões com amigos, ela percebeu o potencial das redes para combater o racismo religioso e ajudar na cura emocional de muitas pessoas — inclusive dela mesma.

"O que compartilho na rede social não é rito, é caminho. Não exponho minha liturgia, nem os segredos do meu culto. Meu compromisso é com a sabedoria que fortalece a cabeça — o Ori — com provérbios ancestrais que orientam o caminhar."

Durante a pandemia, esse espaço se tornou um "terreiro para muitos", segundo Ìyálorisa.

Com o isolamento, cresceu nossa solidão e a necessidade de reorganizar nosso sentido. Nessa encruzilhada virtual, como eu chamo, encontrei muitas cabeças cansadas, desorientadas e com fome de pertencimento.

Ìyálorisa Omilade, mãe de santo

Para ela, o impacto vai além das curtidas. "Minha página tem sido um instrumento muito importante de descolonização do pensamento, uma descolonização afetiva e espiritual. Nunca entrego respostas prontas. Provoco reflexão. Com cada vídeo, com cada provérbio, tudo o que compartilho convida as pessoas a pensarem diferente do que pensavam."