MT: censurada por dizer 'todes', professora diz que prefeito foi 'fascista'

Maria Inês compara a postura do prefeito com a função do SUS. Para ela, enquanto o município se preocupa com normas de linguagem em eventos institucionais, o sistema federal de saúde tem como diretriz a promoção da equidade e o enfrentamento das desigualdades. "O SUS é uma política nacional, construída para garantir acesso universal e corrigir iniquidades históricas. Não faz sentido um gestor local usar a pauta linguística para desviar do debate central, que é saúde com direitos para todas, todos e todes", disse.