Fora da coleira? Mesmo proibido, cães circulam livres em SP

Apesar disso, há quem defenda a liberdade dos bichos.

O publicitário Vitor Grandal, 40, passeava com seu weimaraner sem coleira na região central da cidade. "Meu cachorro é super dócil. Eu confio nele", diz.

Grandal acredita que cada tutor conhece seus próprios animais. "Se percebo risco, coloco a coleira na hora."

Ele reclama da falta de estrutura para cachorros na região. Diz que, na Praça Roosevelt, onde costuma passear com seu pet, não há cachorródromo adequado — mesmo a poucos metros do Parque Augusta, que conta com uma área específica para cães.

Mineira radicada em São Paulo, Zayra Carvalho, 33, trabalha com hospedagem e adestramento de cães. Assim que se mudou para a cidade, ela se informou sobre a legislação. "Aqui é obrigatório [usar guia] em espaços públicos e em locais como o Minhocão nos fins de semana", conta.

Apesar de concordar com a exigência, ela diz que a norma precisa de ajustes: "Raças como pitbull já exigem focinheira. Mas, para cães mais tranquilos, poderia haver mais liberdade em espaços fechados. Todo mundo sairia ganhando".