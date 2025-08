Homem que deu 61 socos em namorada diz que foi agredido em cela

Homem disse que foi colocado sozinho em cela, algemado e nu, e agredido por policiais penais. Segundo o boletim de ocorrência ao qual o site Via Certa teve acesso, as autoridades teriam desferido murros, chutes e cotoveladas, além de terem usado spray de pimenta contra ele.

Igor ainda narrou que policiais teriam dito que ele "chegou no inferno" e ameaçado envenenar sua refeição. Ainda na versão do preso, ele teria recebido um lençol e orientação para 'se matar'.

O homem foi transferido para a cadeia pública ontem, após a defesa pedir cela individual. O advogado de Cabral, Carlos Almeida, disse que o objetivo era preservar a vida e integridade física do cliente. Antes, ele estava detido em um presídio em Parnamirim com outros seis presos.

Igor agrediu a namorada no elevador do prédio

Imagens de câmera de segurança mostram o homem agredindo a namorada com 61 socos seguidos. Caso aconteceu no elevador, e a vítima ficou no chão, sem reação. O porteiro do prédio viu a cena e chamou a polícia, que prendeu o ex-atleta em flagrante por tentativa de feminicídio. À polícia, ele alegou claustrofobia.