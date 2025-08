Justiça revoga afastamento de PMs da Rota acusados de matar policial civil

Câmeras corporais dos PMs são analisadas após a Polícia Militar disponibilizar as imagens. O delegado apura se houve erro de tipo permissivo cometido por Marcus ou legítima defesa putativa, já que o sargento diz confundido o investigador com criminoso.

O BO indica que não era possível determinar, no momento, se o sargento agiu com intenção. O registro menciona que o inquérito policial poderá revelar a ausência ou presença de elementos de culpa. O secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, classificou o caso como "tragédia".