'Jesus' do rio Xingu: 'Meu objetivo agora é conseguir andar de moto no mar'

Os médicos diziam que seria difícil retomar às competições, então criei essa alternativa para continuar fazendo o que gosto com menos impacto, apesar de ter me recuperado e conseguido voltar a competir.

Andar de moto sobre as águas

A inspiração veio do australiano Robbie Maddison, conhecido mundialmente pela prática do surfe de moto. "Quando estava me recuperando vi as manobras dele pelo Instagram e resolvi tentar reproduzir", conta.

Para mim, o que sempre importou foi o tempo que dediquei para alcançar meu objetivo de ser a primeira pessoa a andar de moto sobre as águas no Brasil.

Essa não foi a primeira vez que Nenê "andou de moto nas águas" de um rio no interior do Pará. Foram pelo menos cinco, sendo duas no mesmo rio. Em uma delas, chegou a percorrer 2,4 km, em 2 minutos e 50 segundos.