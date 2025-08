'Não possuo relação próxima há 18 anos', diz Michelle sobre tio investigado

A ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, afirmou hoje que não tem relação próxima com o tio Gilberto Firmo, investigado por armazenamento de pornografia infantil.

O que aconteceu

Michelle disse que não tem convivência com o tio há mais de 18 anos. Em nota, afirmou ter recebido ontem ''com indignação'' a notícia da prisão dele. Neste fim de semana, ela cumpre agenda pelo PL Mulher no Pará.

A ex-primeira-dama falou que condena que seu nome seja atrelado a atos praticados por terceiros, sejam parentes ou não. ''Cada pessoa é responsável e deve responder, individualmente, por seus atos. Nisso consiste a individualização de condutas e penas previstas em nossa legislação.'