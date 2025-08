Quem é o 'Valete de Espadas', integrante do 'Baralho do Crime' preso na BA

A Polícia Civil da Bahia prendeu ontem Antônio Bruno da Cruz Magalhães, conhecido como "Bruninho", apontado como líder do tráfico de drogas no bairro de Rio Sena, em Salvador. Ele figurava como "Valete de Espadas" no "Baralho do Crime" da SSP-BA (Secretaria da Segurança Pública da Bahia), sistema que lista os criminosos mais procurados do estado.

O que aconteceu

Bruninho é apontado como chefe do tráfico em Rio Sena e investigado por crimes graves. Ele responde por homicídios, tráfico de drogas, associação e organização criminosa, possuía dois mandados de prisão em aberto e, segundo a Polícia Civil, também é acusado de extorquir trabalhadores e empresas para impedir o avanço das obras do projeto habitacional Mané Dendê, no subúrbio ferroviário de Salvador.

Investigações apontam ligação de Bruninho com a facção Bonde do Maluco, ou BDM. Após a prisão ou morte de líderes como Luiz Henrique Santos Souza, o "Demorô", e "Mad Max", ele consolidou sua posição e assumiu o controle do tráfico no bairro.