Relatório da PF mostra que tio de Michelle enviou 10 arquivos de pedofilia

Em depoimento na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos do DF, Gilberto foi questionado sobre o relatório encaminhado pela Polícia Federal sobre as atividades dele na internet. O documento "indica o envio de ao menos dez arquivos contendo abuso sexual infantil", segundo ela a delegada. "O tema era conteúdo sexual a partir da sua conta de email e IP [protocolo que internet que identifica a origem do aceso ao celular ou computador] residencial", continuou.

Ajuda de um intérprete de libras. Gilberto contou com auxílio para responder à delegada da Polícia Civil do DF —que trabalha em conjunto com a Polícia Civil de GO— e negou ter enviado os arquivos.

Não mandou nada.

Resposta de Gilberto Firmo, segundo intérprete de Libras à delegada

Gilberto disse que recebia vários materiais de pedofilia e pornografia num grupo de aplicativo de mensagens. Grupo tinha sete pessoas, sendo cinco surdos e dois intérpretes de Libras, mas que pedia para essas pessoas pararem de mandar imagens para ele. Segundo Gilberto, a pessoa "era teimosa e continuava mandando pra ele", de acordo com a interpretação do depoimento.

Uma das imagens no telefone dele continha um vídeo de um adulto praticando sexo com um adolescente. Interrogado, Gilberto disse que o homem é um amigo seu de São Paulo que faz parte do grupo virtual em rede social. Ele disse à polícia que conheceu esse amigo há muitos anos.

Michelle divulgou nota em que condenou o crime. A ex-primeira-dama afirmou não manter relação com ele há 18 anos, portanto, desde 2007, porém a ex-primeira-dama declarou na campanha eleitoral de 2018 que Gilberto "plantou uma sementinha na minha [sua] vida e despertou meu [seu] amor pela Libras", segundo o site Metrópoles.