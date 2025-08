Revoltados com feminicídio, moradores invadem delegacia e queimam suspeito

Um homem suspeito de matar uma mulher e ferir gravemente a filha dela foi atacado e queimado vivo por moradores na cidade de Tonantins, no interior do Amazonas. O crime e o ataque ao suspeito ocorreram ontem.

O que aconteceu

Jovem chegou ferida ao hospital. A Polícia Civil do Amazonas foi acionada após uma jovem de 21 anos dar entrada no hospital local com ferimentos de faca na cabeça. Ao chegarem à casa da vítima, os policiais encontraram a mãe dela, de 44 anos, morta com lesões semelhantes e sinais de asfixia.

Suspeito se escondeu em área de mata. Com apoio da Polícia Militar, as buscas foram intensificadas e o homem, de 38 anos, foi encontrado escondido em uma área de mata. Ele se entregou à polícia e foi preso em flagrante.