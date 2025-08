Seis novas linhas e mais 24 estações: como anda a expansão do metrô de SP?

Até julho, a linha 16-Violeta estava com o projeto em fase de estudos, segundo a SPI. Depois, ainda haverá as etapas de audiência pública, edital, leilão e firmamento do contrato.

A estimativa do governo de São Paulo é que o contrato com a empresa vencedora do leilão de concessão, que fará as obras e será responsável pela operação da linha, seja firmado no segundo semestre de 2026. Só depois dessa etapa é que a construção poderá começar. A gestão estadual diz que a companhia terá o prazo de oito anos para a construção do ramal e mais 22 anos para a administração.

Imagem: Arte UOL

Linha 17-Ouro

Projeto da linha 17-Ouro Imagem: Divulgação/Metrô

O monotrilho do Morumbi até o aeroporto de Congonhas, na zona sul, está previsto para funcionar a partir do segundo semestre de 2026. Ainda não há mês definido para abertura completa aos passageiros. Porém, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que a partir de março do próximo ano deve ser iniciada a operação assistida da linha. A estimativa é que cerca de 100 mil passageiros sejam transportados diariamente.