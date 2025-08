Defesa Civil do RS emite alertas em meio a tempestades de mais de 100 mm

Defesa Civil alerta para condição de ALERTA para instabilidades que atuam no Noroeste e Norte, com chuva, raios e granizo. Risco ALTO de destelhamento. Válido até 22h30 do dia 3 de agosto. Evite áreas de risco. Emergência ligue 190/193. pic.twitter.com/N8UoMuIUmm -- Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) August 3, 2025

Estado enfrentou fortes tempestades neste domingo. De acordo com o MetSul, a chuva chegou a passar de 100 mm no centro do RS. Em outros locais, os acumulados ficaram entre 50 mm e 100 mm, incluindo em Porto Alegre e na área metropolitana, que teve alagamentos.

As cidades com os maiores acumulados de chuva até o final da tarde deste domingo, segundo o MetSul, foram:

Cachoeira do Sul - 102 mm Canguçu - 90 mm São Francisco de Assis - 88 mm Pelotas - 83 mm

Chuva deve continuar na segunda-feira em quase todo o estado, segundo o MetSul. As únicas áreas que devem escapar são municípios do oeste e do sul, principalmente na divisa com o Uruguai. As instabilidades se espalham por regiões como o Noroeste, Norte, Nordeste, Centro e parte do Leste do estado.