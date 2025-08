Homem atropela 10 pessoas no DF e criança fica com 40% do corpo queimado

Mais tarde, o condutor se entregou à polícia e foi preso em flagrante. Os agentes também constataram que ele não possuía carteira de habilitação. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito vai responder por lesão corporal culposa na direção de veículo, evasão do local de acidente, condução sem habilitação e omissão de socorro.

Policiais perceberam ainda que ele apresentava sinais de embriaguez. O motorista se recusou a soprar o etilômetro na delegacia, mas foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para realizar o exame toxicológico e de alcoolemia. Ainda não há informações dos resultados periciais.

Uma criança de 5 anos teve queimaduras de 2º grau em 40% do corpo. Ela foi atingida pelo óleo da fritura do pastel e encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no entanto, disse que não tem autorização de dar informações sobre seu estado de saúde.

Outras cinco crianças, com idades entre 2 e 9 anos, foram feridas e precisaram de atendimento médico. Além delas, três mulheres, de 27 a 43 anos, foram atendidas com escoriações, segundo a Polícia Militar. Ninguém correr risco de morte e devem prestar depoimentos assim que tiverem alta.