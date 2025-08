Imagens mostram movimentação em carro de juiz antes de acidente

Pouco depois, carro acelera e passa por cima da bicicleta. O carro do magistrado aposentado atingiu Thaís Bonatti, 33, que ficou hospitalizada e morreu dois dias após o acidente. Polícia disse que não havia sinais de que o homem tenha tentado frear.

A mulher que estava nua no carro disse à polícia que tentou assumir a direção do veículo em movimento. As imagens obtidas pela TV Globo, no entanto, mostram que a movimentação ocorreu quando o carro estava parado.

Pedido para assumir a direção teria partido de Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior. A mulher de 25 anos disse à polícia que o homem alegou "não estar em condições", pedindo que ela tomasse o volante.

Apesar do pedido, juiz não teria cedido o assento. A jovem contou aos policiais que teria, então, tentado "passar à condução do veículo" e que, logo depois, percebeu que a ciclista foi atropelada.

Um pouco antes do acidente, o autuado solicitou que a declarante assumisse a condução do veículo, pois afirmou não estar em condições. A depoente tentou passar na condução do veículo, porém o autuado não parou e, seguindo na via, percebi [sic] que o autuado havia atropelado uma ciclista pelo lado do passageiro.

Trecho de depoimento dado pela mulher à polícia

Jovem contou que não viu a vítima do atropelamento de perto, mas soube que ela estava ferida porque ela "gritava muito". Thaís Bonatti teve um traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos.