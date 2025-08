'Intenção de matar': Justiça torna réu fisiculturista que espancou namorada

A Justiça de São Paulo tornou réu o fisiculturista Pedro Camilo Garcia, preso após espancar a namorada médica em um apartamento na capital paulista.

O que aconteceu

Ministério Público denunciou o agressor por tentativa de feminicídio na sexta-feira. No documento, ao qual o UOL teve acesso, o órgão apontou qualificadoras, como crime com emprego de meio cruel e por motivo fútil, praticado no contexto de violência doméstica e familiar.

Para o MP, Pedro teve ''evidente intenção de matar''. ''A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde recebeu eficiente atendimento médico. Assim, por circunstâncias alheias à vontade do acusado, o crime não se consumou.''