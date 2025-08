Martinelli volta a receber visitas; prédio já teve hotel e casos macabros

O Edifício Martinelli vai voltar a receber visitas guiadas e gratuitas nos últimos andares do prédio a partir do dia 5 de agosto. A expectativa é receber 150 pessoas por semana em grupos de até 25 pessoas. O icônico prédio do centro de São Paulo, inaugurado em 1929, já foi o primeiro arranha-céu da cidade e, depois, ganhou fama de mal-assombrado.

Como serão as visitas

As visitas acontecerão sempre às terças-feiras. Os passeios têm duração de 45 minutos, com seis horários disponíveis entre 12h30 e 17h30. As visitas serão conduzidas por guias do programa Vai de Roteiro, da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo.

A reserva é gratuita e os ingressos são liberados toda quinta-feira ao meio-dia para a visita na terça-feira seguinte. O primeiro lote abriu na quinta, 31 de julho, às 12 horas, para visitas em 5 de agosto.