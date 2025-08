Em novo áudio, funcionário da Voepass diz que falha em avião foi omitida

Familiares vão discutir investigação

Nesta semana, familiares e advogados das vítimas vão se reunir com delegado para discutir depoimento de nova testemunha. Representantes da Associação das Vítimas do Voo 2283 - Voepass vão se encontrar com o delegado-chefe da Polícia Federal em Campinas, Edson Geraldo de Souza, para entender como anda a investigação.

O relatório final sobre a queda ainda não foi concluído pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). O UOL apurou que familiares vão questionar a Polícia Federal sobre a veracidade das declarações da nova testemunha. Também haverá um encontro com membros do Ministério Público Federal.

Advogado de familiares aguarda confirmação do depoimento da testemunha para analisar o que deve ser feito. Ao UOL, Luciano Katarinhuk disse aguarda mais posições para saber se o caso se trata de uma omissão e houve dolo eventual — quando se assume o risco.