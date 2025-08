Entenda como funciona prisão domiciliar imposta por Moraes a Bolsonaro

Quem pode ficar na mesma residência que a pessoa em condição de prisão domiciliar? Poderão continuar dividindo o mesmo teto com Bolsonaro as pessoas que já moravam com ele antes da determinação de Moraes, esclareceu o advogado criminalista Davi Tangerino, professor da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Nesse caso, têm autorização para continuar morando com Jair a esposa dele, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e a filha do casal, Laura.

Prisão domiciliar não permite recebimento de visitas, à exceção de pessoas expressamente autorizadas pela Justiça. Tangerino esclarece que Bolsonaro precisará cadastrar os nomes dos advogados que atuam em sua defesa para poderem visitá-lo. O ex-presidente também terá que informar os nomes dos funcionários que trabalham em sua residência, como domésticos, por exemplo, para que essas pessoas continuem com acesso à casa.

Filhos que não moram com o preso poderão visitá-lo normalmente? Davi diz que, a princípio, apenas quem já dividia o mesmo teto poderá entrar e sair normalmente da casa. Entretanto, o especialista salienta que, "talvez, por uma questão de praticidade", o Alexandre permita que os filhos possam visitá-lo sem a necessidade de pedir permissão", mas os advogados do ex-presidente terão que fazer esse pedido ao ministro.

Decisão do STF não é clara sobre Bolsonaro poder receber visitas de Carlos, Flávio e Renan, diz Maíra. "Nesse caso, a defesa vai pedir autorização para que os filhos, menos o Eduardo que já estava proibido por decisão anterior do ministro, possam visitá-lo durante esse período", completa.

Visitas não podem usar celulares, tirar fotos ou gravar vídeos com o preso. Caso essa regra seja descumprida, a pessoa poderá responder à Justiça, além de ficar proibida de voltar a visitar o preso.

O preso terá o celular apreendido e não pode ter acesso a meios de comunicação externo. As pessoas que moram com o preso continuarão com acesso à internet e seus aparelhos telefônicos, "mas se ele [Bolsonaro] usar esses aparelhos para falar com alguém, a prisão domiciliar pode virar prisão preventiva", e o político ser levado para uma unidade prisional. Maíra salienta que a pessoa que oferecer seu aparelho eletrônico para Bolsonaro usar estaria "burlando decisão judicial" e "pode responder pelas mesmas acusações e inserida no mesmo processo".