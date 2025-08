Homem que deu 60 socos em namorada é indiciado por tentativa de feminicídio

Quatro testemunhas também prestaram depoimento à polícia. "Com base nos elementos colhidos e demais informações, a equipe representou pela prisão preventiva do autor, que foi deferida pela Justiça", diz nota enviada pela corporação.

Igor agrediu a namorada com 61 socos, conforme registrado pelas câmeras de segurança do elevador. O porteiro do prédio viu a cena e chamou a polícia, que prendeu o ex-atleta em flagrante por tentativa de feminicídio. À polícia, ele alegou que teve um "surto claustrofóbico", mas não apresentou laudos.

A vítima teve fraturas em vários ossos do rosto e passou por cirurgia de reconstrução. Segundo o cirurgião que coordenou a operação, Kerlison Paulino de Oliveira, as lesões da mulher são similares as causas por um acidente de carro. "Num caso como esse, é difícil que não haja sequela, mas temos de acompanhar para ver quais serão as queixas. A gente vai esperar um período de 45 a 60 dias, quando saberemos se a cirurgia foi suficiente", disse.

O caso aconteceu no fim de julho. Igor Cabral teria ficado com ciúmes depois de ver algumas mensagens no celular da namorada. O rapaz jogou o celular dela na piscina e subiu ao apartamento dela para pegar os seus pertences. Ela subiu atrás, em outro elevador. Quando os dois se encontraram no mesmo andar, a discussão continuou. Com medo de ser agredida, ela permaneceu no elevador porque não há câmeras no corredor do prédio.

Defesa de Igor diz que aguarda a denúncia do Ministério Público para se manifestar.

Mulher espancada diz que ele queria matá-la