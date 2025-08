Quanto falta para metrô ir da Oscar Freire a Cidade Tiradentes em 30 min?

A nova linha 16-Violeta de metrô de São Paulo prevê diminuir o tempo de deslocamento da estação Oscar Freire, área nobre da zona oeste, até Cidade Tiradentes, na zona leste, para 30 minutos. Além disso, vai passar perto dos parques do Ibirapuera, da Independência e da Aclimação.

Quanto falta para sair do papel

A estimativa do governo de São Paulo é que o contrato com a empresa vencedora do leilão de concessão, que fará as obras e será responsável pela operação da linha, seja firmado no segundo semestre de 2026. Só depois dessa etapa é que a construção poderá começar. A gestão estadual diz que a companhia terá o prazo de oito anos para a construção do ramal e mais 22 anos para a administração.

Até julho, o projeto estava em fase de estudo, que deve ser concluída até o fim deste ano, segundo a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos da gestão estadual). A previsão da pasta é abrir a consulta pública e realizar as audiências com a população sobre a linha no segundo semestre de 2025.