Empresário morre em prédio de luxo após confusão familiar e chamado da PM

Um empresário de 73 anos morreu dentro de um apartamento de luxo em Praia Grande, no litoral de São Paulo, após uma confusão com familiares e um "cerco" policial.

O que aconteceu

PM foi acionada após homem fazer disparo em confusão com familiares. Segundo relatório da polícia, ele fugiu do local após atirar, seguindo em direção à própria casa, em um prédio de luxo no bairro Canto do Forte.

Carro do homem foi encontrado com uma pistola dentro na garagem do edifício, segundo a polícia. Os agentes teriam, então, subido até o apartamento do homem e batido na porta.