Homem é preso por matar com tijoladas ex que não queria reatar namoro em MG

Após o ataque, o suspeito fugiu para uma área de mata, mas foi localizado e preso. De acordo com a polícia, ele confessou o crime. Com o suspeito, foram apreendidas uma faca e um tijolo com vestígios de sangue, usados para matar a vítima. Os objetos foram recolhidos e encaminhados para perícia.

Suspeito foi levado à delegacia da cidade e vai responder por feminicídio. O UOL não conseguiu localizar a defesa para pedir posicionamento.

Brena deixa quatro filhos, todos com menos de 18 anos.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.