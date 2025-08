Policial morto ao escoltar preso em MG realizava sonho de construir pousada

Ele agradece a Deus e relata o fim de semana com três locações seguidas. "Agradecer ao papai do céu. A ele toda honra e toda glória. Aluguei o sítio na sexta, no sábado e no domingo, para clientes diferentes. Vai ser o melhor espaço da região e com melhor preço, não vai ter outro", disse.

Após sua morte, mensagens de luto destacaram a trajetória e o sonho interrompido do policial. Colegas de profissão lamentaram a morte. "Todos nós do sistema estamos em luto. Sem palavras para descrever essa perda", escreveu um agente.

Amigos e familiares relembraram momentos recentes e o projeto empreendedor. "Ele todo feliz com as realizações dos seus sonhos, deixou um legado de garra e determinação", escreveu um amigo. Um primo completou: "Que Deus te receba de braços abertos. Nunca vou me esquecer da sua pessoa, eternamente em nossos corações". O velório e o sepultamento ocorreram na manhã de hoje em Justinópolis.

Escolta termina em morte

Rocha foi morto durante a escolta de um preso no Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte. O crime ocorreu na madrugada de domingo, quando o detento entrou em luta corporal com o policial, roubou sua arma e atirou contra ele. Mesmo socorrido, ele não resistiu aos ferimentos.