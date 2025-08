PRF apreende 104 kg de ouro avaliado em mais de R$ 60 milhões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 104kg de ouro, avaliados em R$ 62 milhões, durante abordagem a uma caminhonete em Boa Vista, Roraima. Trata-se da maior apreensão de ouro já feita pela corporação no estado.

O que aconteceu

As barras estavam escondidas no painel do veículo, uma Hilux 2024. O motorista, de 30 anos, foi preso em flagrante. No carro também estavam a mulher dele e o filho, de nove anos.

De acordo com a PRF, a equipe suspeitou do homem após inconsistências na documentação e também pelo documento do carro não estar em seu nome. A abordagem aconteceu na BR-401. O material precioso foi encaminhado à Polícia Federal, que agora investiga o caso.