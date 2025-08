Esgoto vaza no rio Pinheiros e reparo definitivo só deve ocorrer em 2026

Um problema na Estação Elevatória do rio Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, fez com que esgoto vazasse no local na sexta-feira. A Sabesp, que opera o equipamento, foi multada em R$ 1,1 milhão.

O que aconteceu

Falha aconteceu em uma das bombas da estação, que estão vencidas desde 2020. Segundo a Sabesp, as bombas operam de forma instável porque passaram cinco anos da vida útil.

Vazamento foi contido e bombas velhas passam por manutenção. A Sabesp enviou técnicos até o local e uma manutenção emergencial para evitar novos problemas nas bombas atuais tem previsão máxima de 60 dias.