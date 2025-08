Com câncer, ela teve que mostrar seio para a chefe: 'Só acreditava vendo'

Em fevereiro de 2019, Angela passou pela primeira cirurgia, uma mastectomia simples. Ela também fez químio e radioterapia, e retornou ao trabalho na sequência. Os funcionários superiores sempre foram informados sobre o andamento do tratamento, de acordo com ela.

"Quando retornei para a empresa, não fui acolhida da forma que achava que seria pela minha líder", conta. Quando precisava faltar para ir a consultas médicas, ela avisava com pelo menos uma semana de antecedência. "Não deixava eles na mão."

Ela começou a falar que minhas idas [ao hospital] tinham que ser reduzidas, senão mudariam meu horário. Que, se eu estava realmente doente, era para ficar afastada até a minha cura.

Angela

A médica de Angela recomendou que ela fizesse um lanche no intervalo do trabalho, antes do almoço, porque poderia apresentar fraqueza durante o tratamento. A supervisora dela acatou, mas determinou que a refeição fosse feita próxima ao banheiro, porque "não dava tempo" de ela chegar no refeitório em 15 minutos.

Tive infecções urinárias terríveis porque entrava no banheiro e ela ficava gritando para eu comparecer ao caixa. Não bebia água, porque se me levantava para encher a garrafa, ela chamava a minha atenção dizendo que estava me levantando demais.

Angela

Angela afirma que "aguentou" as situações porque precisava do emprego durante o tratamento. Em julho de 2020, ela passou pelo primeiro afastamento por motivos psiquiátricos, depois que foi diagnosticada com depressão.