Quanto falta para monotrilho levar passageiros até aeroporto de Congonhas?

O Metrô diz que a linha 17-Ouro foi idealizada para operar no sistema de monotrilho. Mas como isso funciona? O sistema é de transporte de média capacidade, com operação sobre pneus em via elevada, geralmente, entre 12 e 15 metros de altura. O monotrilho tem tecnologia para a operação totalmente autônoma sem necessitar da presença de condutor. Segundo o Metrô, o modelo deve proporcionar, entre outros, conforto e rapidez nas viagens, melhoria do trânsito e aumento da mobilidade.

Sindicato dos Metroviários já expressou preocupação com a ausência de condutores nas composições. Em março, após a retirada dos profissionais da linha 15-Prata de monotrilho, o sindicato afirmou que a medida colocava a população "em risco de vida".

Viagem teste do primeiro trem da linha 17-Ouro Imagem: Marcelo Camargo/Governo de São Paulo

Até 17 de março, dois trens que vão operar na linha chegaram ao Pátio Água Espraiada. As composições, fabricadas pela BYD Skyrail, são totalmente automatizados e fazem parte de uma frota de 14 unidades que farão parte da nova linha de monotrilho. As restantes estão sendo produzidas na China e devem chegar ao território nacional ao longo deste ano.

Testes realizados com as composições no início do ano analisaram diversos fatores, desde a dinâmica entre o trem e a viga-guia até requisitos de segurança. As avaliações contaram com a presença de técnicos do Metrô e membros da empresa fornecedora do trem, segundo o Governo de São Paulo.