PMs que mataram com fuzil homem já rendido no centro de SP viram réus

A Justiça de São Paulo aceitou as acusações do Ministério Público e tornou réus os dois policiais militares acusados de matar um homem em situação de rua, de 23 anos, no viaduto 25 de Março, no dia 13 de junho, na região central de São Paulo.

O que aconteceu

PMs responderão por homicídio com as qualificadoras de motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. No dia 22 de julho, a juíza Luciana Scorza determinou a prisão preventiva (que não há prazo) dos agentes.

A morte ocorreu durante uma abordagem ao alagoano Jeferson de Souza. Segundo a denúncia do MP, os agentes Alan Wallace dos Santos Moreira e Danilo Gehrinh teriam estacionado a viatura do patrulhamento entre a rua da Figueira e o viaduto Antônio Nakashima quando viram o jovem descendo de uma árvore, em estado supostamente ''alterado''.