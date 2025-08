PMs e empresários são presos suspeitos de ajudarem em assalto a banco em MT

As forças de segurança de Mato Grosso prenderam 14 pessoas por suspeita de participação no assalto a uma agência bancária do Sicredi, em Brasnorte, no noroeste do estado, na quinta-feira da semana passada.

O que aconteceu

Assalto contou com a participação de policiais militares, empresários e moradores da cidade. Ação de captura dos 14 suspeitos envolveu mais de cem policiais civis e militares. As informações foram divulgadas durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, liderada pelo delegado da Gerência de Combate ao Crime Organizado, Gustavo Belão.

Inicialmente, a polícia pensou que o caso fosse uma ação do chamado "novo cangaço", em que criminosos usam armas potentes para assaltar agências bancárias. Mas a investigação descobriu que o assalto foi planejado por moradores de Brasnorte, entre os quais dois empresários da cidade. O assalto foi planejado no decorrer de 20 dias e os suspeitos fizeram reuniões para determinar o papel de cada um no crime, segundo o delegado.